В Сети появилось фото нового министра культуры в майке с матерным мемом

На футболке Ольги Любимовой написано «Кто вы такие? Я вас не звал! Идите…».
Одним из новых министров в обновленном правительстве под руководством Михаила Мишустина стала Ольга Любимова, бывшая глава департамента кино в Министерстве культуры. Теперь она возглавляет Минкульт вместо ушедшего в отставку Владимира Мединского.
СМИ опубликовали биографию нового министра. Ольга Любимова родилась в семье ректора театрального училища имени Щепкина Бориса Любимова. Она закончила два вуза, работала на телевидении, а с 2015 года – в Минкульте.
На следующий день после назначения к информации о новом министре добавился визуальный ряд – ее фотография в майке с матерным мемом. На футболке написано «Кто вы такие? Я вас не знаю! Идите…!» Снимок опубликовали несколько популярных telegram-каналов, таких как Лентач, Reddit и Двач.
Фраза стала популярной после размещенного в Интернете видео, герой которого, брутальный бородатый отшельник Николай Тарасов, зычным голосом обращается с этими словами к снимающему его оператору НТВ.
Харизматичный житель отметился в ролике и другими запоминающимися репликами. Одна из них звучала как «Хорошо, что бы были у меня крылья, улетел бы я и щебетал бы всю жизнь». Также он заявил, что «женщины меня любят, и приходят иногда из деревни по несколько человек, они знают, что я в этом плане очень сильный».
Высказывание Тарасова «Вы кто такие? Я вас не звал…» обрело огромную популярность в интернете и стало универсальной реакцией на любое нежелательной вторжение или высказывание.
Публикация фото Любимовой в майке с мемом вызвало оживленную реакцию в Сети. Пользователи уже припомнили крылатую фразу, произнесенную одним из писателей в бытность Екатерины Фурцевой во главе Минкульта: «Я не боюсь министра культуры, я боюсь культуры министра».
Напомним, что новый состав кабинета министров был объявлен 21 января. Всего обновились девять министерств, а также состав вице-премьеров. Одно из министерств было упразднено.
Премьер-министр Михаил Мишустин уже поставил правительству первые задачи.
У нового министра спорта Олега Матыцина всплыла судимость, а министра просвещения Сергея Кравцова уличили в плагиате.
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