В Москве спасли ребенка, которого прабабушка обещала выбросить в окно

22.01.2020, 22:58, Новости дня

Опубликовано видео спасения ребенка.

В российской столице 22 января произошло ЧП – пожилая гражданка70-ти лет пыталась выкинуть в окно своего правнука, четырехлетнего мальчика.

Инцидент произошла на Восточной улице в Даниловском районе. Женщина по имени Раиса Казанцева грозилась сбросить ребенка с третьего этажа. Как позже объяснила ее дочь – исключительно с целью привлечь внимание СМИ к проблеме.

Пенсионерку удалось остановить. Оказалось, что ребенка хотели забрать органы опеки после того, как его мать ограничили в родительских правах.

Видео инцидента опубликовал telegram-канал Mash.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Угроза убийством».

Другой жуткий случай произошел в семье пенсионерки из Санкт-Петербурга в июле 2019 года. Не имея денег на похороны умершей дочери, гражданкапросто вытащила тело на улицу и оставила в кустах.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Все авиарейсы в Москву из китайского города Ухань, где произошла вспышка нового типа коронавируса, отменены, сообщили в международном аэропорту Уханя «Тяньхэ». «Да, все рейсы отменены, улететь невозможно», – сообщили РИА «Новости» в службе поддержки аэропорта. На уточняющий вопрос, касается ли это только прямых рейсов, представитель аэропорта подчеркнула, что «отменены все рейсы». Тем временем Всемирная организация […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика