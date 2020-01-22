В Москве спасли ребенка, которого прабабушка обещала выбросить в окно

Опубликовано видео спасения ребенка.
В российской столице 22 января произошло ЧП – пожилая гражданка70-ти лет пыталась выкинуть в окно своего правнука, четырехлетнего мальчика.
Инцидент произошла на Восточной улице в Даниловском районе. Женщина по имени Раиса Казанцева грозилась сбросить ребенка с третьего этажа. Как позже объяснила ее дочь – исключительно с целью привлечь внимание СМИ к проблеме.
Пенсионерку удалось остановить. Оказалось, что ребенка хотели забрать органы опеки после того, как его мать ограничили в родительских правах.
Видео инцидента опубликовал telegram-канал Mash.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Угроза убийством».
Другой жуткий случай произошел в семье пенсионерки из Санкт-Петербурга в июле 2019 года. Не имея денег на похороны умершей дочери, гражданкапросто вытащила тело на улицу и оставила в кустах.
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