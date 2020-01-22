Робот рвется в губернаторы Пермского края

Собранный пермской компанией робот называет себя «коренным» и обещает жителям края работать без отпусков, выходных и больничных.

«Коренной пермяк» решил идти в губернаторы Пермского края. И не было бы в этом ничего необычного, если бы не сам кандидат. Стать главой края жаждет Робот местной компании Promobot, который и утверждает, у него все «родное», вплоть до датчика, следует из видео, которое сегодня разместил во ВКонтакте Промобот.

«Подсуетился» кандидат сразу же после того, как экс-глава Прикамья Максим Решетников пошел на повышение. Бывший губернатор занял пост министра экономического развития в новом правительстве.

Робот сразу «раскрыл» свои выгодные стороны: будет работать всегда, без отпусков, больничных и выходных. Но самый весомый аргумент это то, что «для вас я буду работать всегда!» — пообещал кандидат. К слову сказать, россиянам в октябре обещали роботов-полицейских.

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