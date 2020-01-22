Робот рвется в губернаторы Пермского края

Собранный пермской компанией робот называет себя «коренным» и обещает жителям края работать без отпусков, выходных и больничных.
«Коренной пермяк» решил идти в губернаторы Пермского края. И не было бы в этом ничего необычного, если бы не сам кандидат. Стать главой края жаждет Робот местной компании Promobot, который и утверждает, у него все «родное», вплоть до датчика, следует из видео, которое сегодня разместил во ВКонтакте Промобот.
«Подсуетился» кандидат сразу же после того, как экс-глава Прикамья Максим Решетников пошел на повышение. Бывший губернатор занял пост министра экономического развития в новом правительстве.
Робот сразу «раскрыл» свои выгодные стороны: будет работать всегда, без отпусков, больничных и выходных. Но самый весомый аргумент это то, что «для вас я буду работать всегда!» — пообещал кандидат. К слову сказать, россиянам в октябре обещали роботов-полицейских.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Все авиарейсы в Москву из китайского города Ухань, где произошла вспышка нового типа коронавируса, отменены, сообщили в международном аэропорту Уханя «Тяньхэ». «Да, все рейсы отменены, улететь невозможно», – сообщили РИА «Новости» в службе поддержки аэропорта. На уточняющий вопрос, касается ли это только прямых рейсов, представитель аэропорта подчеркнула, что «отменены все рейсы». Тем временем Всемирная организация […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Автоновости: Назад пути нет: Lada 4×4 получила сполна и даже больше / 26 ноября
- Банки стали быстрее «сдавать» россиян коллекторам / 26 ноября
- Жителя Белоруссии казнили за жестокое убийство двух женщин / 19 декабря
- Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей / 10 декабря
- «Нафтогаз» готовит тексты договоров с «Газпромом» / 23 декабря
- «Впал в депрессию после послания Путина» — жителя Санкт-Петербурга арестовали за сообщение о минировании Конституционного суда / 18 января
- Дубинский рассказал, о чем говорил с Джулиани / 6 декабря
- В мире: Две причины для США пожалеть об убийстве Сулеймани / 5 января