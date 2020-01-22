Первые случаи коронавируса в России – штамм привезли авиапассажиры в Москву и Питер

Число жертв коронавируса в мире достигло 17 человек.

В среду, 22 января, в России зарегистрированы первые два человека, предположительно являющиеся носителями нового коронавируса. В первом случае штамм 2019-nCoV прилетел из Шанхай в Санкт-Петербург. Заболевший – турист по имени Арман – сам обратился к врачам в аэропорту. Известно, что по пути на родину он делал пересадки в Пекине, Красноярске и Москве.

Из аэропорта Пулково в инфекционную больницу имени Боткина мужчину увезли врачи в спецкостюмах. Носилки при этом накрыли специальным воздухонепроницаемым куполом.

Второй случай зарегистрирован в московском аэропорту Шереметьево, пассажир прибыл из Таиланда. Из-за его плохого самочувствия на борту среди пассажиров началась паника.

Всего по ситуации на 22 января от нового вируса умерли 17 человек. Случаи заболеваний есть в Японии, США, Таиланде, Южной Корее.

Ранее были опубликованы видео дезинфекции из китайского города Ухань, где свирепствует коронавирус.

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