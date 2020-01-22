Плясавшую и дерущуюся в самолете пассажирку связали скотчем

40 минут продолжался «импровизированный концерт» пьяной женщины на борту самолета, пока командир экипажа не пообещал экстренно сесть в Иране.
«Веселый» полет устроила жительница Уфы пассажирам и экипажу самолета Pegas Fly, который летел 21 января в Дубай. Целых 40 минут пьяная уфимка «развлекала» находящихся на борту танцами, горланила песни, а пытавшиеся осадить неугомонную женщину получали от нее удары ногой и сумкой. Одним словом, пиналась ногами, сквернословила и орала.
Наконец, командиру экипажа все это надоело, и он пригрозил что вынужден будет сесть в аэропорту в Иране. Вряд ли развесело-агрессивная пассажирка поняла, но всем остальным никак не улыбалась перспектива оказаться не там, куда летели. Несколько мужчин вместе со стюардессой взяли в кольцо дебоширку, связали ей руки скотчем и силой усадили в кресло, сообщают «Вести». То ли от усталости, то ли хмель прошел, но гражданкауспокоилась и уснула, не беспокоя никого до конца полета. По прилету в пункт назначения уже окончательно протрезвевшую уфимку передали сотрудникам полиции. Ранее сообщалось о том, что рэпера Гуфа задержали в Абу-Даби из-за дебоша в самолете, хотя тот все отрицает. Стоит отметить, что уфимке еще повезло, что связали скотчем, к примеру, дебошира, следовавшего рейсом из Москвы в Красноярск вообще избили. Хотя был случай, когда пьяный пассажир готов был сам покинуть салон, но в случае компенсации ему стоимости билета.
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