«Золотому мальчику» из Чебоксар дали реальный срок

22.01.2020, 22:55, Новости дня

Моргаушский районный суд Чувашии приговорил к реальному сроку 20-летнего Олега Ладыкова — сына главы Администрации Чебоксар Алексея Ладыкова.

Моргаушский районный суд Чувашии приговорил к реальному сроку 20-летнего Олега Ладыкова — сына главы Администрации Чебоксар Алексея Ладыкова. «Золотой малец» признан виновным по статье «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряжённое с оставлением места происшествия».

— С учётом позиции государственного обвинения, личности подсудимого, наличия у него непогашенной судимости по другому приговору, суд определил наказание в виде лишения свободы на срок три года девять месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — сообщила пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Кроме того, Ладыкова-младшего лишили права управления транспортными средствами на три года, а также обязали выплатить потерпевшему 600 тысяч рублей компенсации за моральный вред.

Как ранее писал Лайф, утром 22 июля 2019 года сын чебоксарского мэра на Audi пробил металлическое ограждение и влетел в УАЗ-3909 возле чувашской деревни Калмыково. Оба автомобиля вынесло в кювет, виновник ДТП с места происшествия сбежал. Водитель УАЗа был госпитализирован, его пассажиру повезло больше — он отделался незначительными травмами. Ладыков-младший был арестован 26 июля 2019 года.



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