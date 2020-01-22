Учительница заставила девочку дорисовать оторванную ногу вернувшемуся с войны солдату

В школе №141 имени Рихарда Зорге скандал — педагог ввела цензуру.
В школе №141 имени Рихарда Зорге в Москве разгорелся скандал — педагог Наталья Прудникова ввела жесткую цензуру на изображения солдат Великой Отечественной войны, которые рисуют дети.
Об инциденте в своем аккаунте Facebook сообщил отец ученицы. По словам мужчины, детям дали задание нарисовать «военную композицию» о подвигах советского солдата.
Дочь изобразила немецкий и советский танки, а также солдата у которого вместо ноги был протез. После проверки задания учительница при помощи ластика стерла протез. После этого она провела беседу с ученицей, сказав ей о том что рисовать такое «некрасиво» и что нужно изобразить нормального человека.
Отец девочки говорит что «девочка этим рисунком пыталась показать, что бывает на войне».
Дочка рисовала, опираясь на образ прапрадеда, который во время войны потерял ногу и вернулся с войны на костылях и с медалями.
Директор школы Виталий Худошин вступился за педагога. Он утверждает, что дети должны рисовать не страх и ужас войны, а важность подвига. Сам преподаватель говорит, что задание было изобразить героизм солдат.
Преподавательница добавила, что работу девочки она не трогала, и только попросила ее показать, что «рана под зажила уже, раз он домой вернулся, чтоб не так страшно было».
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