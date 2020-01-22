В России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам

Госсовет Удмуртской республики внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Согласно принятому ранее закону, пенсионный возраст для россиян будет поэтапно повышен на пять лет — ежегодно с шагом в один год, пока не достигнет окончательных значений 65/60 лет соответственно для мужчин и женщин.

«В целях смягчения последствий реформы по поручению Владимира Путина для многодетных матерей, родивших 3 и 4 детей, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию. Главная цель вносимого законопроекта — симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин, — говорится в законопроекте.

Авторы документа отметили, что реализация законопроекта может потребовать ориентировочно более 5,21 миллиарда рублей, исходя из численности многодетных отцов в стране.

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