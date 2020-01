Президент Зеленский в Давосе: Сегодня выгодно вкладывать деньги в Украину

КИЕВ – Украина подготовила новую программу сотрудничества с зарубежными инвесторами. Тот, кто инвестирует в Украину более ста миллионов долларов, получит персонального «опекуна» от государства. Об этом заявил 22 января во время выступления на публичной сессии Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы подготовили новую программу, которая будет называться investment nanny (инвестиционная няня – Т.Б.). О чем это говорит? Каждому инвестору, крупной компании, которая приведет в Украину 100 миллионов долларов и более, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер – investment nanny, который говорит на пяти языках, и 24/7 этот менеджер будет с вами работать – любой вопрос, любая проблема будет решаться в контакте с этим менеджером, и не будет ни одной проблемы», – отметил Владимир Зеленский в ходе он-лайн трансляции офиса президента Украины в Фейсбуке.

Он назвал второе предложение от украинской власти – налоговые каникулы всем тем, кто готов присоединиться к большой приватизации в Украине.

«Всем инвеcторам, которые готовы включиться в большую приватизацию на сумму десять и более миллионов долларов, мы даем налоговые каникулы – вы пять лет не будете платить налог на прибыль», – рассказал Владимир Зеленский.

Он также проинформировал о земельной реформе, которая планируется в Украине, и дерегуляции.

«Сегодня выгодно вкладывать деньги в Украину. У нас талантливые и пока что не очень, я не хочу назвать украинцев cheap, но пока что "there is cheaper than in Europe" (дешевле, чем в Европе – Т.Б.)», – добавил президент Зеленский.

Он также подчеркнул, что, несмотря на то, что он выступает на Экономическом форуме в Давосе, для него главным остается – остановить войну на востоке своей страны.

«Это для меня главное», – подчеркнул Владимир Зеленский.

«Мы не смогли пока что полностью остановить огонь, […] Но я неслучайно говорю – «пока что». Я верю в свет, но я не хочу думать, что это свет в конце тоннеля – такая ассоциация. Я просто вижу большой свет впереди и уверен, что если все стороны захотят прекратить войну, она прекратиться завтра», – сказал Владимир Зеленский.

Основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб, дискутируя с Владимиром Зеленским отметил, что это «трагедия, видеть, что война сегодня идет в Европе».

Встреча с директором-распорядителем МВФ

На полях форума президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Как сообщает пресс-служба украинского лидера, Владимир Зеленский и Кристалина Георгиева обсудили ход судебной реформы, укрепление верховенства права и внедрение структурных реформ.

«На встрече также шла речь о реализации программы расширенного финансирования в объеме 5,5 миллиардов долларов, о которой Украина и МВФ договорились в прошлом году. Стороны высоко оценили скорость и качество сотрудничества Украины с Международным валютным фондом», – подчеркивается в сообщении.

Новые направления в экономической политике

Руководитель интернет-сообщества «Украина – в ЕС! Перспективы и развитие», политолог Дмитрий Воронков считает предложение Владимира Зеленского для инвесторов, акценты на открытии рынка демонстрируют ключевые направления экономической политики украинской власти.

«Важно своевременно открыть рынок земли для того, чтобы шли инвестиции, необходимо снять мораторий. Мы видим, что политические оппоненты манипулируют этим вопросом, и с политической точки зрения действующая власть не готова максимально быстро обеспечить возможность покупать землю, но есть надежда, что этот вопрос будет решен. Следующий этап, как можно увидеть из диалога Владимира Зеленского в Давосе – это сотрудничество с МВФ. Вполне логично, Украина пытается получить более мягкие условия сотрудничества с Фондом», – говорит Дмитрий Воронков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что команда Владимира Зеленского демонстрирует «другое видение» сотрудничества с западными инвесторами, предлагая им условия, которых до сих пор не было в Украине.

«У нас была не та немного свобода видения бизнеса, к которой привыкли на Западе. Сегодня нужны новые условия – у нас в основном монополизированная экономика, есть ряд известных людей, которые сосредоточили основные рычаги управления в разных секторах экономики, лишили других бизнесменов свободной конкуренции и нет «толчка» для прогресса. У Зеленского сегодня среди важных задач – расширить права для демократического ведения бизнеса и максимально отделить влияние олигархата на политические решения, экономическую жизнь страны», – отмечает Дмитрий Воронков.

Ритуальные заявления – позитивные для избирателя

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов считает, что заявления лидера Украины должны быть подкреплены законодательными изменениями, попыткой создать «западную атмосферу в стране» для инвесторов.

«Очевидно, что для этого он должен был показать успехи в экономике. Для того, чтобы выходить с определенными заявлениями, они должны были подкрепляться новыми законами, новыми правилами, а пока это похоже на голословное заявление, которое не даст никакого эффекта. Сегодняшняя экономическая реальность такова: правительство президента Зеленского приняло страну с ростом производства на уровне 4,5 процентов, в ноябре мы увидели падение этого показателя на 7,5%. «Дыра» бюджете превысила пятьдесят миллиардов гривен или чуть больше двух миллиардов долларов. Внешний долг растет со скоростью в один миллиард гривен в месяц», – говорит Александр Леонов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По его словам, «зеленым светом» для западных инвесторов может стать возобновление сотрудничества Международного валютного фонда с правительством Украины.

«Это тот сигнал, который символизирует, что в Украину можно вкладывать деньги, но возобновление сотрудничества никак не начнется, потому что Украина, фактически, ведет несогласованную политику с Фондом по крупнейшему украинскому банку «Приват». Сегодня было принято решение о том, что бизнесмену Игорю Коломойскому власть прощает восемь миллиардов гривен, а в общем пакете затрат – это больше сорока миллиардов гривен. И вопрос с «Приватом» остается в подвешенном состоянии, и МВФ не может пока принять решение, как действовать дальше с Украиной», – утверждает Александр Леонов.

Политолог отмечает, что западные инвесторы могли бы проявить интерес к приватизации украинской земли, однако на данном этапе Верховная Рада не готова легализировать продажу земли иностранцам.

