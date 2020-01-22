Трамп – о перспективах переговоров по Афганистану

Президент США Дональд Трамп подчеркнул в беседе с президентом Афганистана Ашрафом Гани, что полноценные переговоры по афганскому урегулированию невозможны, пока Талибан продолжает творить насилие, заявил в среду Белый дом.
«Трамп вновь подчеркнул необходимость существенного и долгосрочного снижения уровня насилия со стороны Талибана, которое способствовало бы полноценным переговорам о будущем Афганистана», – говорится в заявлении Белого дома.
Встреча Трампа и Гани прошла на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Напомним, что ранее в январе в результате взрыва фугасной бомбы на юге Афганистана в субботу погибли, по меньшей мере, двое американских солдат и еще двое получили ранения.
По словам представителей НАТО, военнослужащие в рамках миссии «Решительная поддержка» проводили операцию в южной провинции Кандагар, когда их автомобиль был взорван при помощи самодельного взрывного устройства. Талибы взяли на себя ответственность за установку бомбы в афганской провинции, где расположена крупная военная база США.
Талибан почти ежедневно совершает смертоносные нападения на афганские силы безопасности и на их международных партнеров, даже когда ведет мирные переговоры с Соединенными Штатами.
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