Автоновости: Нетрезвых водителей отправят на принудительное лечение алкоголизма

Очередная предлагаемая к рассмотрению порция поправок в КоАП предусматривает попытку реабилитации алкоголиков, проштрафившихся не только за рулем: речь идет о целенаправленной политике по сокращению употребления спиртного россиянами.

Проект разрабатывается совместно МВД и Минюстом. Как уточняют "Известия", право решать, отправлять ли на принудительное лечение человека, совершившего правонарушение в нетрезвом состоянии, предлагается делегировать судам. Кроме того, суды смогут отправлять пьяниц на диагностику, профилактику либо реабилитацию.

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Стоит уточнить также, что означенным мерам воздействия согласно проекту поправок предполагается подвергать только рецидивистов – тех, кто нарушал закон в пьяном виде неоднократно. Проект поправок в КоАП должен быть готов уже к 1 марта нынешнего года.

Эксперты издания отметили, что у российских судебных инстанций уже имеется подобное право – правда, в рамках уголовного законодательства, и применяется оно к лицам с психическими расстройствами. Что касается перспективы принудительного лечения от алкоголизма, то некоторые опрошенные заявили, что поддерживают эту меру – лица, регулярно нарушающие порядок в состоянии алкогольного опьянения, как правило, социально опасны.

Другие же заявили, что куда чаще склонны совершать преступления в измененном состоянии рассудка не алкоголики, а наркоманы. Кроме того, принудительное лечение от зависимости может быть эффективным только в том случае, если пациент сам поддерживает эту идею и чем-либо замотивирован.

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