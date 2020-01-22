Автоновости: Нетрезвых водителей отправят на принудительное лечение алкоголизма

Очередная предлагаемая к рассмотрению порция поправок в КоАП предусматривает попытку реабилитации алкоголиков, проштрафившихся не только за рулем: речь идет о целенаправленной политике по сокращению употребления спиртного россиянами.
Проект разрабатывается совместно МВД и Минюстом. Как уточняют "Известия", право решать, отправлять ли на принудительное лечение человека, совершившего правонарушение в нетрезвом состоянии, предлагается делегировать судам. Кроме того, суды смогут отправлять пьяниц на диагностику, профилактику либо реабилитацию.
В Госдуме хотят штрафовать блогеров за съемку в Instagram за рулем
Стоит уточнить также, что означенным мерам воздействия согласно проекту поправок предполагается подвергать только рецидивистов – тех, кто нарушал закон в пьяном виде неоднократно. Проект поправок в КоАП должен быть готов уже к 1 марта нынешнего года.
Эксперты издания отметили, что у российских судебных инстанций уже имеется подобное право – правда, в рамках уголовного законодательства, и применяется оно к лицам с психическими расстройствами. Что касается перспективы принудительного лечения от алкоголизма, то некоторые опрошенные заявили, что поддерживают эту меру – лица, регулярно нарушающие порядок в состоянии алкогольного опьянения, как правило, социально опасны.
Другие же заявили, что куда чаще склонны совершать преступления в измененном состоянии рассудка не алкоголики, а наркоманы. Кроме того, принудительное лечение от зависимости может быть эффективным только в том случае, если пациент сам поддерживает эту идею и чем-либо замотивирован.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 21-летний американский рэпер Juice Wrld (Джаред Энтони Хиггинс) умер после случайной передозировки наркотиками. Об этом сообщает издание Fox News. В официальном заключении судмедэкспертизы указано, что в крови музыканта были обнаружены наркотические препараты: оксикодон и кодеин. «Бюро установило, что Хиггинс умер в результате токсичности оксикодона и кодеина. Способ смерти – несчастный случай», – говорится в документе. Издание TMZ в декабре сообщало, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Ростехе рассказали о планах поставить МС-21 странам Персидского залива / 27 ноября
- Полиция подтвердила факт расстрела прохожего на юго-востоке Москвы / 20 декабря
- Помпео призвал покончить с «тиранией» Мадуро / 20 января
- В МВД назвали отца убитого в Екатеринбурге мальчика зомбированным / 2 декабря
- Российская биатлонистка предложила разогнать женскую сборную / 25 ноября
- Ситуацию с профсоюзами нужно менять – Милованов / 7 января
- Отсутствие конкуренции посчитали причиной падения Москвы в рейтингах городов / 20 декабря
- Times — доклад комитета по разведке приблизил Трампа на шаг к импичменту / 4 декабря