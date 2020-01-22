Автоновости: «Скорая», которая доедет: Toyota Mega Cruiser превратили в суровую «неотложку»

Один из самых суровых внедорожников Японии — Toyota Mega Cruiser — нередко называют островным аналогом «Хаммера» как за его характерную внешность, так и за выдающиеся способности. Последнее и привлекло одну из горнодобывающих компаний Владивостока.

Выбор донора для создания санитарной машины, в целом, оправдан: внедорожной "скорой" предстоит работать в весьма тяжелых условиях, где найти дорогу сможет далеко не каждый гражданский "проходимец".

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Пятиметровый MegaCruiser после того, как его "перекрестили", получил имя Дэтра-СМП, а работать ему предстоит на рудниках.

По замыслу инициаторов проекта, такая санитарная машина будет при необходимости оперативно доставлять врачей в труднодоступные районы добычи полезных ископаемых, участвовать в ликвидации последствий аварий и служить эвакуационным транспортом.

Создатели "мега-скорой" не упоминают о каких-то доработках по ходовой части. Однако, как уточняет Drom.Ru, MegaCruiser обзавелся специально разработанными цельнометаллическими панелями кузова, защитными решетками на окнах и набором специализированного оборудования в салоне, которое позволит в том числе проводить и реанимационные мероприятия, если "Дэтре" доведется оказаться в гуще событий.

Сейчас Toyota Mega Cruiser уже не выпускается, а до 2002 года их собирали для нужд силовых ведомств, оперативных и экстренных служб. Внедорожник комплектовался полностью независимой подвеской, управляемыми задними колесами и 4,1-литровым 170-сильным дизелем с 4-ступенчатым автоматом и постоянным полным приводом.

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