Глава Международной федерации тяжелой атлетики отстранен на 90 дней

Президент Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамаш Аян отстранен от должности на 90 дней, сообщил глава Федерации тяжелой атлетики РФ Максим Агапитов.
По словам Агапитова, Аян «самоустранился на срок 90 дней». Его место займет американка Урсула Папандреа. Агапитов сообщил, что организована «комиссия для расследования».
Аян отстранен от должности в ожидании внутреннего расследования IWF после заседания исполкома международной федерации, состоявшегося в Дохе, передает РИА «Новости».
Напомним, 80-летний Аян стал героем нового документального фильма Хайо Зеппельта на телеканале ARD о допинге и коррупции в спорте.
Именно Зеппельт и ARD в 2014 году представили документальный фильм, в котором было заявлено о систематическом применении допинга российскими легкоатлетами.
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