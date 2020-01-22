Мнение: В России стало больше демократии?

Исследователи из Economist Intelligence Unit выяснили, что в России стало больше демократии. В 2018 году в рейтинге «Индекс демократии» Россия была на 144 месте, а по итогам 2019 года переместилась на 134 место.
Исследователи поделили все страны на страны полных демократий, слабых демократий, гибридных или авторитарных режимов. Россия, понятное дело, оказалась в списке авторитарных стран. Но за 2019 год мы оказывается рванули на 10 позиций вверх.
Это правда? Или исследователи из Economist Intelligence Unit троллят Россию?
Рис отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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