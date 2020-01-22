Украина очистила свою часть «Дружбы» от загрязненной российской нефти

АО «Укртранснефть» 18 января завершило процесс вытеснения российской нефти с повышенным содержанием хлорорганических веществ с украинского участка нефтепровода «Дружба» до украинско-словацкой границы, 21 января – до пункта сдачи нефти «Будковцы» в Словакии.

Об этом пресс-служба компании проинформировала в Facebook.

«В течение всего периода вытеснения некачественной российской нефти с украинского участка нефтепровода «Дружба» ПАО «Транснефть» резервировало производственные мощности «Укртранснафти» и уплатило за предоставление этой услуги по май 2019 по январь 2020 €4,336 млн компенсации», – сообщили в компании.

В «Укртранснафті» отметили, что усовершенствовали систему контроля качества сырья, чтобы обезопасить себя от возможного повторения подобных случаев в будущем.

Кроме того, во время вытеснения загрязненной нефти «Укртранснафта» совместно с компанией SGS проверяла качество нефти, поступающей из России. Повторных случаев поступления некондиционного сырья не фиксировали.

УКРТРАНСНАФТА ПОВНІСТЮ ВИТІСНИЛА НАФТУ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ХЛОРОРГАНІКИ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 18 січня 2020 року АТ… Posted by Укртранснафта on Kolmapäev, 22. jaanuar 2020

19 апреля белорусский концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба» из России. Белорусские предприятия временно ограничили экспорт нефтепродуктов.

Украина остановила транзит российской нефти в ЕС по нефтепроводу «Дружба» 25 апреля, а возобновила его спустя почти месяц – 21 мая. Только за первую неделю после приостановки транзита «Укртранснафта» потеряла около €1 млн, сообщала пресс-служба компании. Беларусь хочет $70 млн компенсации, говорил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

В АО «Укртранснафта» отметили, что после этого инцидента некачественная нефть больше не попадала в нефтепровод.

Транспортировку нефти по трубопроводу «Дружба» полностью восстановили 1 июля, сообщили «РИА Новости» в компании «Транснефть». Загрязнение нефти в РФ назвали преднамеренным, по этому делу арестовали несколько человек.

Российская компания «Транснефть» пообещала компенсировать убытки компаниям, которые пострадали в результате попадания загрязненной в нефти в трубопровод.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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