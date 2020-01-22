ФСБ рассекретила архивные документы об Освенциме

Представители ФСБ рассекретили важнейшие архивные документы. Как правило, они связаны с допросами надзирателей концлагеря Освенцим.

По подсчетам историков, в польском «лагере смерти» умерло от 1 до 6 миллионов человек. Надзиратели настолько привыкли к жестокому обращению и убийствам, что для них это стало рутиной. Преступники ради «развлечения» каждый раз придумывали всё более изощренные пытки: кислородное голодание, испытание каплей воды, травля собаками и прочее. Надзиратели женского пола, к слову, выделялись еще большей жестокостью.

Примечательно, что пост в концлагере (как правило, самый рядовой) мог занять и бывший пленный. Например, речь идёт о некоторых бывших польских военнослужащих. В начале 1945 года Освенцим был освобожден советской армией, что не признает нынешняя польская власть.

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