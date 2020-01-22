Мнение: Все яйца в одной корзине

Путин в Усмани: «нужно своевременно все корректировать и смотреть на эту корзину…».

Да, нужно. Состав потребкорзины пересматривается раз в 5 лет. Последний раз — в 2012 году. А в 2017 решили не пересматривать (кризис, знаете ли). Отложили на 1 января 2021 года. То есть, сейчас ее так и так должны были менять. Вот Путин решил использовать это как некую свою инициативу.

Только «своевременно» — это было бы в 2017 году. В 2020-м — это с опозданием. На 4 года…

Да, надо увеличить в корзине долю овощей, фруктов, рыбы и мяса. Но насколько увеличат эти позиции и сократят другие?

Дело в том, что прожиточный минимум (ПМ) считается простым удвоением цены этой корзины (плюс налоги). А от его величины зависит сколько людей будет жить в бедности (ниже ПМ). А бедность полагается сократить вдвое.

Вот мы в СерпомПо и беспокоимся: как бы при пересмотре цена потреб.корзины вовсе не упала бы… Ведь, если она неожиданно упадет — бедность в стране сразу сократится. Не так ли?

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Источник: СерпомПо

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