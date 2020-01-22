Мнение: Парадокс китайского мандарина

А вот еще любопытная история про потерю корней и фальшивое авторство.

Помните у Бальзака Растиньяк размышляет над дилеммой Руссо — стоит ли пошевелить пальцем, чтобы в Китае умер мандарин, и тебе достались все его богатства? Это роман 1834 года, через 10 лет Дюма в "Монте Кристо" тоже припечатает: "Темная сторона человеческой мысли целиком выражается в известном парадоксе Жан Жака Руссо — вы знаете? — «мандарин, которого убивают за пять тысяч миль, шевельнув кончиком пальца»".

Ну и понеслось. В последующие годы было написано куча романов под названием "Мандарин", где герой решает эту дилемму в сторону убийства и потом сталкивается с последствиями. Есть даже фантастический, где он реально просто "шевелит пальцем". В 1840-х, очень быстро после Бальзака, возникла песенка «Убьем мандарина» (Tuons le mandarin), потом в Пале Рояле был поставлен одноименный водевиль. Выражение "убить мандарина" во французском языке прижилось именно как обозначение плохого прибыльного поступка, о котором никто не узнает.

Забавная мелочь — песенка 19 века "убить мандарина", возможно, является рудиментом полемических песенок 17 века, где призывалось убить этого гадкого кардинала Мазарини.

В 1857 году ноты песенки были напечатаны. Там был закавыченный эпиграф из Руссо с красивой цитатой "Если бы чтобы стать богатым наследником некоего человека, которого мы никогда не видели, о котором ничего не знаем и который живёт где-то далеко в Китае, нужно было бы всего-навсего просто нажать на кнопку чтобы его убить… Кто из нас не нажал бы на кнопку и не убил бы этого мандарина?" (благодарю catherine_catty за перевод).

Так в словосочетании появляется "кнопка", на которую можно нажать.

Пытливые французские читатели перелистывали свои томики Руссо в поисках этой цитаты. Кто-то при перепубликациях прямо бахал "Эмиль", чего заморачиваться, откуда же еще. Французская Академия искала источник. Толстые журналы отвечали на письма читателей "мол, не знаем, отвалите, Бальзака не спросить, помер, но он бы врать не стал". (Образованные люди тем временем считали, что быть может… но впрочем, Бальзак же — не Дюма, с того точно взятки гладки).

Только в 1930 году, почти сто лет спустя!!! кто-то догадался перелистать Шатобриана "Гений христианства" (1802) года и увидеть, что это оттуда, причем Шатобриан там полемизирует с Дидро: «Если бы ты мог одним твоим желанием убить человека, живущего в Китае, и, не покидая Европы, завладеть его богатством, да ещё был бы свыше убеждён, что об этом никто не узнает, уступил бы ты этому желанию?» [дальше примерно так…пишет Дидро, но я считаю, что он не прав..] (Дидро, кстати, подобного не писал, к вопросу об увеличении энтропии).

В общем, теперь истина известна, написана куча французских литературоведческих и философских трудов по поводу этого словосочетания. Что любопытно, в английском языке этого вообще нет. Они вообще игнорировали эти глупые французские романы, видимо.

А мы, русские, люди культурные, вот помним, Дюма читали все, скажем!

https://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс китайского мандарина

Источник: Шакко

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