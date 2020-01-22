Поклонская призвала «не устраивать инквизицию» из-за шуток комиков

Верующим не следует «устраивать инквизицию» из-за шуток комиков на тему религии, сообщила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

Комментируя скандалы вокруг шуток комиков Ивана Урганта и Александра Долгополова, она заявила, что ситуация вызывает противоречивые чувстваэ, передает РИА «Новости».

Она отметила, что «не поддерживает тех, кто оскорбляет православную веру и вообще веру», Поклонская «не понимает, зачем они это делают», ей «тоже неприятно слушать их выходки со сцены или по телевизору». Однако Поклонская также «не понимает, зачем на их фоне выставлять верующих людей инквизиторами».

По ее словам, верующие являются людьми «высококультурными и сдержанными». Верующий человек – смелый человек, «поэтому не пристало бегать с жалобами на высказывания невежд, уподобляться им же», сказала Поклонская, добавив, что «устраивать инквизицию тоже не верно».

Поклонская подчеркнула, что за исполнением законов и соблюдением прав человека должны следить правоохранительные органы.

Напомним, полиция в Подмосковье начала проверку в отношении Долгополова из-за сообщения об оскорблении чувств верующих.

Перед этим общественное движение «Сорок Сороков» потребовало лишить Урганта гражданства РФ за «глумление над Иисусом Христом и христианскими традициями». Поклонская назвала шантажом призывы лишить Урганта гражданства.





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