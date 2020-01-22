Ученые: Большой мозг не гарантирует более крепкую память

Наличие у человека большого мозга не означает, что он обладает очень крепкой памятью. К такому выводу пришли исследователи после проведенных исследований.

Авторы эксперимента просканировали белое вещество более 330 добровольцев, проходивших через тесты на память и обучение. Эксперты установили, что более крупная область мозга, являющая центром сохранения информации, необязательно способствует повышению результативности данных опросов. Прошлые тестирования показали, что гиппокамп уменьшается с возрастом и может иметь связь с потерей памяти у престарелых личностей, а также у страдающих болезнью Альцгеймера. Однако недавняя специфичная научная работа продемонстрировала, что объем белого вещества не имеет определяющего значения в том, насколько хорошей памятью обладает человек. Во время тестов лица с большим гиппокампом показывали худшие результаты, чем имеющие маленький.

В 2004 году проведенное учеными исследование доказало, что размер вышеназванной области мозга не всегда связан с крепостью памяти у пенсионеров. Как отметили специалисты, нужно наблюдать за связями между гиппокампом и оставшейся частью центрального отдела нервной системы, оценивая уровень снижения запоминания данных у пожилых людей.

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