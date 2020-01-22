Жаров: У Facebook и Twitter осталась неделя на локализацию баз данных

22.01.2020, 21:57, Новости дня

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что у социальных сетей Facebook и Twitter  осталась неделя на выполнение требования о локализации баз данных российских пользователей в РФ, сообщает «Интерфакс».

«Мы направили 31 декабря в Facebook и Twitter стандартный запрос об исполнении закона о локализации баз данных. Регламент для ответа у них месяц — до 31 января», — сказал Жаров.

Ранее Жаров говорил, что срок на локализацию персональных данных российских пользователей в РФ истекает в декабре 2019 — январе 2020 года.

По его словам, компаниям дали дополнительные девять месяцев на локализацию персональных данных российских пользователей на территории России, и этот срок как раз истекает в первые месяцы зимы.



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