WADA временно приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

22.01.2020, 21:57, Новости дня

Всемирное антидопинговое агентство временно приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

В декабре прошлого года Исполнительный комитет WADA лишил российское антидопинговое агентство статуса соответствия. Таким образом, РФ на четыре года лишилась права участвовать в крупных международных турнирах, включая олимпиады.

Кроме того, госслужащим РФ и руководству ОКР и ПКР запрещено посещать международные спортивные мероприятия.

При этом российские спортсмены, не замеченные в допинговых нарушениях, смогут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее стало известно что Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за подозрений, что Московская антидопинговая лаборатория подделывала данные для передачи во Всемирное антидопинговое агентство. В WADA утверждали, что информация подделывалась последние полтора года.

В 2015 году WADA опубликовало доклад о широком использовании допинга в российском спорте. Из-за этого российскую сборную не допустили до зимней Олимпиады в Пхенчхане. Одобренные Международным олимпийским комитетом спортсмены выступали под нейтральным флагом.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Ханты-Мансийском автономном округе женщина выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу. При этом пострадавша все-таки получила ранения. По данным НСН, медики оценили повреждения как средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика