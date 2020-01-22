WADA временно приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство временно приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

В декабре прошлого года Исполнительный комитет WADA лишил российское антидопинговое агентство статуса соответствия. Таким образом, РФ на четыре года лишилась права участвовать в крупных международных турнирах, включая олимпиады.

Кроме того, госслужащим РФ и руководству ОКР и ПКР запрещено посещать международные спортивные мероприятия.

При этом российские спортсмены, не замеченные в допинговых нарушениях, смогут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее стало известно что Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за подозрений, что Московская антидопинговая лаборатория подделывала данные для передачи во Всемирное антидопинговое агентство. В WADA утверждали, что информация подделывалась последние полтора года.

В 2015 году WADA опубликовало доклад о широком использовании допинга в российском спорте. Из-за этого российскую сборную не допустили до зимней Олимпиады в Пхенчхане. Одобренные Международным олимпийским комитетом спортсмены выступали под нейтральным флагом.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

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