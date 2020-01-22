Министр культуры Любимова удалила или скрыла от пользователей свои записи в LiveJournal

Министр культуры Ольга Любимова удалила или сделала недоступными для пользователей записи в своем блоге в LiveJournal.
Некоторые записи Любимовой сохранились на сайте Web Archive.
В своем блоге Любимова признавалась, в частности, что не любит оперу, балет, классическую музыку, театр и музеи. Об этом она написала на своей странице в декабре 2008 года.
«Тут сама себя страшно испугала. Подруга позвала на концерт классической музыки с ребенком. И я поняла, что просто не могу себя заставить… Стала серьезно думать на эту тему. Выяснила неожиданно для себя, что я ни хрена не культурный человек», — писала Любимова.
В другом посте от 2010 года Любимова размышляла о том, как должно выглядеть гражданское общество. «Вот я и хотела абсолютно серьезно и без под**бки спросить: а чего вы пытаетесь добиться? Верите ли вы, что вас услышат? Что над вами не ржут в голос на Старой площади? Я-то просто давно пользуюсь советом психолога. Живу в городе Москва, стране России по принципу, завещанному жертвам насильника: я легла на спину, раздвинула ноги, глубоко дышу и даже стараюсь получить удовольствие», — писала она.
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