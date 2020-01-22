Мнение: Поле и мораль. Разбор заданий теста №14

Разберем три последних задания 14-го теста.

Про Казанову и Нино.

Я сделала перерыв перед разбором этих заданий, чтобы дать увидеть одну вещь.

Сейчас, когда впечатление от теста у его участников подзабылось, хочу дать ключ к решению этих задач.

Те, кто проходили тест, и те, кто его не проходили, попробуйте применить этот ключ и выбрать ответ на каждое задание.

И потом обсудим, каким был сейчас ваш ход рассуждений, проверим, удалось ли получить результат выше.

Освежить сцену встречи Казановы и Нино можно здесь.

Также можно пересмотреть сезон, где развернулся основной конфликт между ними.

Для решения задач, связанных с переделом поля: чье преимущество, кто какой ход совершает, что в результате ходов получает и т.п. необходимо очень хорошо представлять себе контекст. Вы должны видеть действия героев истории и понимать их мотивы, но главное — хорошо представлять себе уровень их границ. В письмах в рубрику я всегда предупреждаю, если автор или герой — нерыба. Скоро вы будете сами отличать таких по первым же фразам, уже сейчас вы отличаете большую корону от небольшой, но не всегда видите ее отсутствие, поэтому можете путать рыб и нерыб.

А это имеет колоссальное значение для распределения сил в поле. Если у автора большая корона, он все сделает наихудшим для себя образом, он все сделает наоборот, сольется, накосячит и потом еще больше сольется. А если короны нет, то он заберет себе территорию, особенно если у второго — корона. Вы должны это уметь видеть в письмах и понимать, что исключений не бывает. Это все равно как следить за спарингом двух боксеров, из которых один боксер только в своем воображении, а второй — реальный мастер. Может ли быть исключение, при котором победит первый? Нет, спаринг закончится на первой минуте, хотя если мечтатель юркий и пугливый, он может протянуть до второй, бегая по рингу. В жизни такая разница редко встречается, рыбаки не связываются с рапанами. Поэтому спаринги — более равные, но уровень границ — это уровень силы и возможностей человека. Это определяет динамику, больше ничего.

Кроме хороших границ ничего не нужно. Именно это я пытаюсь показать всеми доступными мне способами.

Казанова и Нино — две нерыбы. Их можно считать равными по уровню границ. И поэтому их позиции в поле определяет только перевес косяков и перевес вложений.

Дальше мы будем чаще разбирать истории нерыб, я на это надеюсь, во-первых, писем таких будет больше, а во-вторых, есть та уйма историй, которую я для вас берегу и расскажу, как только увижу, что вы перестали путаться в трех березах и тыкать пальцем в небо и высасывать из этого пальца, огорчая меня и друг друга. Как только я увижу, что вы стали видеть поле лучше, историй про нерыб и рыбаков станет больше.

Так вот, когда речь о двух нерыбах или двух рыбаках, поле такое красивое, такое чистое и четкое, что им управляет закон справедливости.

Пожадничал — потерял, струсил — проиграл, обманул — пострадал. Я уже писала, что на высоком уровне развития границ на первый план выходит мораль. Пока границы плохие за «моралью» человека стоит его нужда, его слияние и стремление присвоить другого под видом доброты и щедрости. На уровне очень плохих границ создается впечатление, что жестокие люди имеют преимущество, но это лишь потому, что они нередко лучше делят границы, опасаются и поэтому уважают других, не считают их своим продолжением, видят в них живых, а не неодушевленные предметы. Почему Казанова, действуя аморально, имел преимущество перед Шелли и Мэри? Потому что обе эти дамы не уважали его, смотрели на него из-под короны Спасателей и Победителей, считали неразумным дитем или даже своей игрушкой. Смотрели с умилением, со скрытым превосходством, с «сочувствием» к своей проекции из слияния (настоящее сочувствие возможно только при разделении границ, иначе другой воспринимается как отражение себя). Поэтому и огребали. Они только выглядели более нравственными, чем Казанова, а на самом деле хотели его присвоить, будто он вещь. Он относился к ним куда деликатней, хоть и пользовался тем, что они ему сливали. Но он видел их границы, а они его границы — нет. Они и друг друга не уважали тоже, именно поэтому входили в треугольник. Если уважать других, внизу треугольника не окажешься. А если считать соперника недочеловеком, а избранника глупышей и бедняшей, можно оставаться в треугольнике годами.

Но вести себя как плохой парень, бабник и бездельник, и при этом выигрывать Казанова мог только с рыбами и рапанами. А с нерыбой или рыбачкой — нет.

Границы Нино не хуже, чем у него, а то и лучше, поэтому каждый его косяк ослаблял его позиции. А вложения без щипцов увеличивали его красное поле.

Вложения без щипцов — это очень важно. Щипцы под видом вложений уменьшали бы. Но Казанова умеет убирать щипцы.

Отсутствия косяков и вложения без щипцов, то есть с фокусом на другом и локусом у себя — вот что нужно для превосходства в поле.

И вот у Казановы с Нино получилась честная и красивая игра.

Мне хотелось бы, чтобы вы увидели красоту этой игры. Игры — не в том привычном смысле слова «притворство», игры — как взаимодействия двух отдельных субъектов, где все решает их честность и искренность по отношению к другому.

В такой игре побеждает тот, у кого горячей сердце и больше щедрости. И проигравших в такой игре нет, есть лишь тот, чей выигрыш больше.

Кто хорошо понял эту мысль и сможет ее объяснить? Почему нерыба может выиграть у рыбы, обманывая ее и изменяя, а у нерыбы — нет?

И на основе вот этого ключа попробуйте теперь решить задачи теста. Второй раз или впервые.

Только учтите, что успех Нино у Казановы обеспечивало то же самое — ее щедрость, искренность и отсутствие косяков, а не что-то другое.

Казанова выманил Нино в Москву безо всякого гипноза.

Однако в том, как точно он понял ее мечту и как изящно воплотил, проявилась его незаурядная эмпатия и его способность к подстройке.

Сама по себе подстройка снизу и воплощение желаний человека не растят СЗ. Часто это наоборот является сливом в сервис-зону. Но не здесь.

Что отличало случай Казановы?

— Необходимость компенсировать косяк

— Нежелание Нино принимать материальные вложения

— Его большая СЗ для нее

— Заветная работа стала крючком, а воплощение зависело от Казановы

— Хороший локус контроля Казановы

— Право Казановы заботиться о своем ребенке

***

№1 — 10

№3 — 6

№5 — 4

Ради возвращения Нино Казанова применил все свои таланты.

За несколько минут диалога он из роли врага вернулся в роль ее любимого.

Что в его тактике принесло ему 50% успеха?

— Неожиданность, с которой он предстал в роли ее помощника и Ангела Дианы

— Польза, которую он принес Нино и обещал принести еще

— Его признание силы Нино и собственной зависимости

— Репутация у Дианы и ее отца

— Обаяние и умение красиво говорить

— Готовность отказаться от Валико ради ее доверия

***

№1 — 10

№2 — 6

№3 — 4

№6 — 4

Нельзя не отметить, что Нино тоже воздействовала на Казанову чарами.

Он был заворожен этой женщиной еще тогда, при встрече в Стамбуле.

А сейчас его впечатление усилилось.

Что усилило впечатление Казановы?

— Готовность Нино бросить работу мечты ради независимости

— Ее стремление защищать ребенка

— Ее любовь к нему, которую он ясно увидел

— Рост фигуры Нино с момента последней встречи

— Ее понимание, что он не собака, а лис

— Близость победы

***

№3 — 10

№2 — 4

№4 — 6

Источник: Эволюция

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