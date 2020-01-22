«Два самых молодых премьера мира». Гончарук встретился с главой правительства Финляндии

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прибыл в Швейцарию на Всемирный экономический форум в Давосе и провел там первую встречу – с главой правительства Финляндии Санной Марин. Об этом украинский премьер сообщил в Telegram.

«Два самых молодых премьер-министра мира на одном фото. Прибыл в Швейцарию. И первая встреча в моем двухдневном рабочем визите в Давосе – с премьер-министром Финляндии Санной Марин. К тому же, такого формата встреча двух премьер-министров Украины и Финляндии – первая за последние пять лет», – написал он.

Гончарук сообщил, что в разговоре с Марин призвал финских предпринимателей инвестировать в Украину.

«Плюс, мы обсудили вопросы усиления сотрудничества и в образовательной сфере, в частности, в рамках проекта «Финская поддержка реформы украинской школы». Проект направлен на реформирование системы школьного и профессионально-технического образования в Украине», – написал он.

Как сообщила пресс-служба главы украинского правительства, Гончарук и Марин обменялись приглашениями совершить двусторонние визиты весной 2020 года.

Верховная Рада назначила новое правительство 29 августа 2019 года, его возглавил Алексей Гончарук. Средний возраст членов Кабмина – 40 лет, это самое молодое правительство в истории Украины.

34-летняя Санна Марин стала главой правительства Финляндии 8 декабря 2019-го.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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