Новое правительство России: что изменится от перемены слагаемых?

В России на разных уровнях продолжают активно обсуждать состав утвержденного накануне президентом Владимиром Путиным нового кабинета министров и его способность изменить жизнь страны. Правительство, возглавляемое Михаилом Мишустиным, обновлено примерно наполовину.

В частности, свои посты покинули вице-премьеры Дмитрий Козак, Алексей Гордеев, Максим Акимов, Ольга Голодец и Виталий Мутко, ушли неоднозначно воспринимаемые в обществе министры образования и культуры – Ольга Васильева и Владимир Мединский.

Путин на встрече с новым кабинетом высоко оценил старое правительство, которым с 2012 года руководил Дмитрий Медведев, чей рейтинг в последнее время неизменно падал, и призвал как можно лучше использовать имеющиеся возможности.

«Все, что добыто непосильным трудом (макроэкономические условия)… должно быть хорошо использовано и на будущее для достижения общенациональных целей и для эффективного использования тех инструментов, которые созданы для того, чтобы эти цели были достигнуты — имею в виду национальные проекты…», – цитируют Путина российские СМИ. По мнению президента, у правительства есть все необходимое, чтобы реализовать поставленные планы.

В экспертном сообществе с этим далеко не все согласны. Так, оппозиционный политик Дмитрий Гудков назвал в Facebook кабинет Мишустина «оркестром на «Титанике». Как ему видится, на судьбу страны обновление правительства никак не повлияет.

В свою очередь, публицист и блогер Игорь Яковенко считает, что смена отдельных одиозных министров – еще не повод для оптимизма, так как на их места пришли люди, чью репутация далека от безупречной. Особое удивление у Яковенко вызвало назначение министром спорта Олега Матыцина, в бытность признанного виновным в незаконной передаче земель Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма под «Черкизон» – Черкизовский рынок, представлявший собой грандиозную барахолку.

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» подчеркнул, что в ключевые для страны решения принимаются не в правительстве, а президентом при активном участии его администрации. Поэтому, на его взгляд, изменения состава кабинета министров в данном случае большого значения не имеют.

«Вместе с тем первые заявления Мишустина внушают некоторый оптимизм с точки зрения надежд на улучшение инвестиционного климата, – добавил он. – Имею ввиду то, что он говорил об институциональных реформах, о повышении уровня доверия между бизнесом и властью, снижении административного давления на бизнес и так далее».

Правда, об этом активно говорили и предыдущие премьеры, уточнил экс-министр экономики. Поэтому, по его мнению, главное в том, насколько слова превратятся в реальную политику.

«И вот здесь особенного оптимизма у меня пока нет с учетом имеющегося опыта, – констатировал он. – Потому что к серьезным, радикальным реформам президент явно не готов».

В свою очередь, старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков отметил две разнонаправленные тенденции, которые видны в кабинете – и по составу, и полномочиям основных министерств. По его словам, если рассуждать о конструкции в целом, то здесь надо вспомнить первую часть путинского послания Федеральном собранию, в которой он говорил о материнском капитале и разнообразных дотациях.

«Судя по всему, власть отходит от прежней концепции, заключавшейся в том, что денег для народа у нее нет, а есть они только для чекистов и силовиков, – рассуждает он в комментарии «Голосу Америки». – Сейчас вдруг деньги откуда-то нашлись. Только на пособия по рождению детей предполагается расходовать чуть ли не вдвое больше, чем была сэкономлено на пенсионной «реформе», в необходимости которой нас так заверяли. Следовательно, при определенных обстоятельствах власть готова раскошелиться на нужды населения».

Так что первое направление работы нового правительства очевидно – «как-то подкормить народ», считает Сергей Жаворонков. Как ему кажется, наконец-то, и до верхов дошло, что основной драйвер реальных располагаемых расходов населения заключается в повышении пенсий, зарплат и пособий.

«Конечно, очевидно, что все эти меры популистские и приурочены к предвыборному избирательному циклу. В следующем году парламентские выборы, и властям тяжело на них идти с объяснениями, что денег нет, но вы держитесь, как это делал бывший премьер Дмитрий Медведев. Однако нет худа без добра», – резюмировал экономист.

Виктор Владимиров Подписка

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