Мнения: Прекрасная РФ создается министрами в веселых футболках

История про футболку министра культуры, конечно, весьма показательна (в соцсетях широко разошлась фотография нового министра культуры Ольги Любимовой о футболке с не совсем цензурной надписью — прим. ВЗГЛЯД).
История про футболку министра культуры, конечно, весьма показательна (в соцсетях широко разошлась фотография нового министра культуры Ольги Любимовой о футболке с не совсем цензурной надписью — прим. ВЗГЛЯД).
И не в том смылсе, как ее пытаются повернуть оголтелые ханжи и примкнувшие к ним оппозиционеры. А в том, что выясняется интересный факт.
Среди русских чиновников оказывается все больше и больше совершенно обычных людей. Которые носят смешные майки, понимают в современной культуре, в интернет мемах и прочих мемах. Которые могут процитировать не только условного Достоевского, но и, скажем, Егора Радова.
Среди моих знакомых чиновников есть люди, которые прыгают с парашютом, занимаются боксом, БЖЖ, есть люди с прикольными татуировками (нет, не купола и не кинжал с русалкой), у одного даже забит «рукав».
И на работу они ходят не только затянутые в костюмы, но и в обычных джинсах и худи с принтами. Бывает такое иногда.
Почему возмущение у ханжей, которые наверняка слушают Шнура и рассказывают друг другу сальные анекдоты, я не понимаю. Надо же, в русском языке есть мат! Какой срам!
А вот прыжки оппозиции вполне понятны. Они изо всех сил стараются рассказать, что русский чиновник – это унылый пузач в сером костюме и часами за миллион. И такие же серые тетки с халами на головах и яркой помадой. Не скроем, есть и такие. Но этот чиновничий кайнозой уходит в прошлое.
А каждый губернатор, который приходит к людям в джинсах и кроссовках, который смотрит с людьми футбол на большом экране в парке, каждый чиновник, который просто идет и говорит нормально с людьми (а таких становится больше), который готов слушать и общаться, готов объяснять, как людям решать проблемы, это, конечно ужасное расстройство.
Потому что оказывается, что какая-то там «прекрасная РФ будущего» дутый миф. Прекрасная РФ создается сейчас, в настоящем, живыми людьми в том числе и министрами в веселых футболках.
Источник: Телеграм-канал Андрея Медведева
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правительство
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