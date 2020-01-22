Глава Ставрополья попал в ДТП

22.01.2020, 21:51, Новости дня

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что попал в ДТП.

Владимиров сообщил, что инцидент произошел, когда он «возвращался в Ставрополь», при этом «никто серьезно не пострадал», хотя водитель губернатора «вывихнул руку».

«Слава Богу, все живы, – сообщил глава региона в Instagram. – Сотрудники ГИБДД на месте уже отрабатывают. Будьте аккуратны за рулем».

По словам очевидцев, автомобиль двигался по главной дороге, пишет «Победа26».

Чтобы избежать столкновения с машиной, которая выехала со второстепенной дороги, водитель главы региона «увернулся и врезался в столб».



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