Глава Ставрополья попал в ДТП

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что попал в ДТП.
Владимиров сообщил, что инцидент произошел, когда он «возвращался в Ставрополь», при этом «никто серьезно не пострадал», хотя водитель губернатора «вывихнул руку».
«Слава Богу, все живы, – сообщил глава региона в Instagram. – Сотрудники ГИБДД на месте уже отрабатывают. Будьте аккуратны за рулем».
По словам очевидцев, автомобиль двигался по главной дороге, пишет «Победа26».
Чтобы избежать столкновения с машиной, которая выехала со второстепенной дороги, водитель главы региона «увернулся и врезался в столб».
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