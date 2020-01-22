Мнение: Лера без силикона

После удаления грудных имплантантов Лера Кудрявцева выглядит лучше. Одежда на ней сидит лучше, а, значит, Лера, в целом, выглядит элегантнее.



Фото: Соцсети

Элегантность — единственный, на мой взгляд, адекватный ориентир в облике для 48-летней женщины.



Кудрявцевой — 48, и её вываленные из декольте или туго обтянутые материей арбузы выглядели тупо.

После операции Лере стало нечего вываливать, и, в качестве вынужденной меры, пришлось приодеться.

Кудрявцева больше не выглядит, как женщина, отчаянно цепляющаяся за собственный сексапил. Одетая, без блёсток сороки и ободков нимфетки — Лера выглядит, как уверенная в себе женщина.



Фото: Соцсети

Любая женщина смотрится жалко, когда молодится. Надеюсь, Кудрявцева оценит то, что ей может дать элегантность, продолжит хорошо одеваться и больше не будет строить из себя звезду Playboy.

Время её сексапила «в лоб» прошло. Пусть осваивает, если надо, другие, не такие прямые, как сиськи, пути сексуального призыва, если ей оно, конечно, надо. Да и подростковые футболки на огромной груди делают фигуру громоздкой.



Фото: Соцсети

В общем, мне Лера без сисек нравится больше.

А вам?

Почему?

Источник: Лена Миро

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Ханты-Мансийском автономном округе женщина выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу. При этом пострадавша все-таки получила ранения. По данным НСН, медики оценили повреждения как средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего выясняются.