ВАДА лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию

22.01.2020, 21:37, Новости дня

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) временно лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию, сообщается в пресс-релизе ВАДА.

Об этом информирует ТАСС.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях из-за якобы махинаций с базой данных Московской лаборатории.

21 декабря в СК РФ заявили, что получили доказательства вмешательства экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в базу данных спортсменов. 



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