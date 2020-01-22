ВАДА лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) временно лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию, сообщается в пресс-релизе ВАДА.
Об этом информирует ТАСС.
9 декабря исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях из-за якобы махинаций с базой данных Московской лаборатории.
21 декабря в СК РФ заявили, что получили доказательства вмешательства экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в базу данных спортсменов.
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