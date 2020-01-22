Мужчина упал в шахту лифта в Новой Москве

Рабочий упал в шахту лифта строящегося дома. Происшествие случилось на территории жилого комплекса в поселении Сосенское.

От полученных трав мужчина скончался на месте. Другие обстоятельства случившегося выясняются, сообщает РИА Новости.

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