Мужчина упал в шахту лифта в Новой Москве

Рабочий упал в шахту лифта строящегося дома. Происшествие случилось на территории жилого комплекса в поселении Сосенское.
От полученных трав мужчина скончался на месте. Другие обстоятельства случившегося выясняются, сообщает РИА Новости.
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Последнее: Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» с космодрома Плесецк отменен в пятницу по трем возможным техническим причинам, сообщил источник в ракетно-космической отрасли. «Предварительно рассматриваются три возможных причины: сбой в разгонном блоке «Фрегат», сбой в ракете-носителе или сбой в работе наземного стартового комплекса», – сообщил источник ТАСС. Еще один источник сообщил, что запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» со […]
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