Принятие Украиной законов о Крыме дало бы четкий сигнал России, что его будут возвращать – Чубаров

Украине следует принять ряд законов, которые касаются оккупированного Россией Крыма. Такое мнение председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров выразил «Крым.Реалиям» в интервью, которое было опубликовано 22 января.

«Рассмотрение и принятие в ближайшее время пакета законов: «О внесении дополнения изменений в Конституцию Украины в части Крыма», проекта закона «О статусе крымскотатарского народа» и проекта закона «О коренных народах в Украине» дало бы четкие сигналы и украинскому обществу, и нашим международным партнерам, и стране-агрессору – России, – о том, что мы не только будем возвращать Крым, но мы полностью осознаем свою ответственность за будущее Крыма и мы всему миру презентуем формат развития Крыма в составе независимого украинского государства», – заявил Чубаров.

Россия аннексировала Крым в результате незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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