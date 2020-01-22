В Москве заявили о готовности больниц к приему больных новым коронавирусом

В московских больницах медицинский персонал отработал алгоритм действий при подозрении на новый коронавирус, обеспечен контроль за готовностью к приему больных, сообщило Управление Роспотребнадзора по Москве.

«Совместно с департаментом здравоохранения Москвы отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий»,- говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также проработаны вопросы немедленной изоляции людей с подозрением на вирус и установления медицинского наблюдения за лицами, контактирующими с ними. Приняты также меры по обучению медицинского персонала.

Ведомство порекомендовало туристам, выезжающим в КНР, соблюдать следующие меры предосторожности: при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию; не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты; употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду; не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных; использовать средства защиты органов дыхания (маски); мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи; при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения; при обращении за медицинской помощью на территории РФ информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.

«Управление Роспотребнадзора по Москве рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации. Ситуация остается на контроле Управления», – говорится в сообщении.

Напомним, в Китае умерли 17 заболевших новым коронавирусом, более 400 заболели. Всемирная организация здравоохранения уже предупредила, что в ближайшее время следует ждать быстрого распространения нового вида пневмонии. Первый случай заболевания уже был зарегистрирован в США.

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