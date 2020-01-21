Мнение: Думайте головой!

Буквально на несколько дней перед Новым годом вырвалась в Тай, погреться и покупаться. Попала в одну компанию, где смешались все — люди, кони — то есть, русские и иностранцы.
Я всегда говорила, что русским бабам, перед тем, как устраивать личность счастье зарубежом, всё-таки нужно немного думать головой, а не мягким местом. Особенно, если ты начинаешь разговаривать с импортными мужчинами.
А чо не работаешь? В Газпром не берут. Фото: Соцсети
Так вот, сидит англичанин. Рядом — молодая девчонка их Питера. Ещё тут же я, слушаю их диалог.
Девка с порога начала жаловаться на жизнь — после окончания вуза сидит на шее родителей и (этого она не сказала, но я-то поняла) ждёт жениха.
Англичанин не понял, почему она сидит дома и летит в Тай, когда нет работы. Девка ему пытается объяснить, что работа — говно, потому что никто её в Газпром не возьмёт.
А продавать телефоны она не хочет. Потому что: а) красивая, бэ) умная, вэ) это ниже её достоинства.
Англичанин ей, не понимая, долдонит унылым дятлом: как это нет работы в твоей стране по специальности? Зачем тогда пошла учиться, раз знала, что будешь невостребованным специалистом?
Девка, глядя на него как на полного идиота, отвечает: нужно получить высшее образование было.
Короче, в этот момент я стала ржать от разности менталитетов. Я-то понимаю и её, и его. Для цивилизованного человека не работать — глупость, а нашей курице непонятно, где взять работу с нормальной оплатой труда.
У них человек ещё в школе делает сознательный выбор. Узнаёт о ситуации на рынке труда, о зарплатах, о местах возможной работы. Пока учится в колледже, уже стажируется по своей специальности, а по окончании обучения — идёт работать.
У нас же, если не поступила в мед, пошла в пед. Или на экономиста-юриста, потому что «престижно». А потом сидит на шее родителей и рыдает, что нормальной работы нет.
Ребёнок тратит самый главный ресурс — время. Молодость, силы, энтузиазм, который помог бы выбиться в люди. Оглянитесь вокруг — сплошь, если не безработные, то явно не горят на работе, мечтая сделать карьеру.
И виной тому — нет, не вы, не ваши дети, а система. Система, мать её, российского образования.
Учат не тому. Не так. Образование оторвано от реалей. А потом — хрен ещё на работу устроишься, потому что рынок труда — или по блату, или для высококлассных специалистов (чаще всего, с дипломом зарубежного вуза).
Выход есть. Просто сесть и подумать о будущем. Где вам нужно учить ребёнка?
Максимально полную и полезную информацию не первый год дают на встречах, семинарах, проводимых ITEC — ведущей компанией в области обучения и образования за рубежом.
Ближайший семинар «Оксбридж или Лига плюща? Секреты поступления от Admissions» состоится 1 февраля в 18:00 в отеле Лотте на Новинском бульваре 8, строение 2.
Спикерами выступят Дэниэл де Витт, специализирующийся более 10 лет на разнице между системами высшего образования в UK и US, и как никто другой знающий все нюансы подготовки и поступления студентов в ведущие вузы мира, и Боб Паттерсон, бывший председатель приемных комиссий Stanford University, UC Berkeley и UNC Chapel Hill, 20 лет консультирующий абитуриентов по всему миру.
Боб Паттерсон сам принимал решения о зачислении студента в универ. Представляете, сколько он знает тонких моментов о поступлении и каких студентов выбирает приёмная комиссия?
Вместо чтения тысяч форумов, лучше услышать настоящего специалиста. Узнать всё их первых рук, а не из сетевых помоек.
Да и честно говоря, ведь многие, планируя поступить в раскрученные университеты Лиги Плюща, в Гарвард и Йель, забывают, что о том же мечтают и миллионы парней и девчонок со всего мира, а значит шанс попасть туда без нужного понимания работы приёмной комиссии — невелик.
А этой информации в сети почти нет. Особенностей отбора, каких студентов хотят, у кого есть шанс, какие документы нужны и так далее — эту информацию вообще нереально найти на форумах.
О том, как приёмные комиссии из огромного количества абитуриентов-отличников выбирают достойных, и будет идти речь на семинаре — об этом расскажет сам бывший председатель приёмных комиссий Стэнфорда и Беркли. Такой открытый формат будет впервые в России.
Ценность мероприятия, проводимого 1 февраля, в уникальной информации от настоящих экспертов, их полезные советы и, главное, разбор нюансов, которые вы не услышите нигде. Тут вы сможете пообщаться с экспертами и записаться на индивидуальную консультацию по разбору личного кейса конкретно для вас.
Вход на мероприятие строго по пригласительным билетам. Стоимость всего 3’000 рублей.
А теперь расскажите мне о себе — довольны своей профессией, полученной в вузе? Посоветовали бы идти своим детям по вашим следам?
Источник: Лена Миро
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Буквально на несколько дней перед Новым годом вырвалась в Тай, погреться и покупаться. Попала в одну компанию, где смешались все — люди, кони — то есть, русские и иностранцы. Я всегда говорила, что русским бабам, перед тем, как устраивать личность счастье зарубежом, всё-таки нужно немного думать головой, а не мягким местом. Особенно, если ты начинаешь […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Транжиру Меган Маркл заставили умерить непомерный аппетит / 25 декабря
- Наука: Воспаление против аутизма / 24 декабря
- «По-деловому»: довольный Путин рассказал о переговорах с Зеленским / 9 декабря
- Мнение: свечи апокалипсиса / 5 января
- Мнение: России пора сосредотачиваться / 23 декабря
- Мнение: Victoria’s Secret: шоу не будет / 24 ноября
- Мнение: Штрафик / 10 января
- Морские лещи и лавраки являются самыми опасными видами рыб для здоровья человека / 23 декабря