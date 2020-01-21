Мнение: Думайте головой!

Буквально на несколько дней перед Новым годом вырвалась в Тай, погреться и покупаться. Попала в одну компанию, где смешались все — люди, кони — то есть, русские и иностранцы.

Я всегда говорила, что русским бабам, перед тем, как устраивать личность счастье зарубежом, всё-таки нужно немного думать головой, а не мягким местом. Особенно, если ты начинаешь разговаривать с импортными мужчинами.



А чо не работаешь? В Газпром не берут. Фото: Соцсети

Так вот, сидит англичанин. Рядом — молодая девчонка их Питера. Ещё тут же я, слушаю их диалог.

Девка с порога начала жаловаться на жизнь — после окончания вуза сидит на шее родителей и (этого она не сказала, но я-то поняла) ждёт жениха.

Англичанин не понял, почему она сидит дома и летит в Тай, когда нет работы. Девка ему пытается объяснить, что работа — говно, потому что никто её в Газпром не возьмёт.

А продавать телефоны она не хочет. Потому что: а) красивая, бэ) умная, вэ) это ниже её достоинства.

Англичанин ей, не понимая, долдонит унылым дятлом: как это нет работы в твоей стране по специальности? Зачем тогда пошла учиться, раз знала, что будешь невостребованным специалистом?

Девка, глядя на него как на полного идиота, отвечает: нужно получить высшее образование было.

Короче, в этот момент я стала ржать от разности менталитетов. Я-то понимаю и её, и его. Для цивилизованного человека не работать — глупость, а нашей курице непонятно, где взять работу с нормальной оплатой труда.

У них человек ещё в школе делает сознательный выбор. Узнаёт о ситуации на рынке труда, о зарплатах, о местах возможной работы. Пока учится в колледже, уже стажируется по своей специальности, а по окончании обучения — идёт работать.

У нас же, если не поступила в мед, пошла в пед. Или на экономиста-юриста, потому что «престижно». А потом сидит на шее родителей и рыдает, что нормальной работы нет.

Ребёнок тратит самый главный ресурс — время. Молодость, силы, энтузиазм, который помог бы выбиться в люди. Оглянитесь вокруг — сплошь, если не безработные, то явно не горят на работе, мечтая сделать карьеру.

И виной тому — нет, не вы, не ваши дети, а система. Система, мать её, российского образования.

Учат не тому. Не так. Образование оторвано от реалей. А потом — хрен ещё на работу устроишься, потому что рынок труда — или по блату, или для высококлассных специалистов (чаще всего, с дипломом зарубежного вуза).

Выход есть. Просто сесть и подумать о будущем. Где вам нужно учить ребёнка?

Максимально полную и полезную информацию не первый год дают на встречах, семинарах, проводимых ITEC — ведущей компанией в области обучения и образования за рубежом.

Ближайший семинар «Оксбридж или Лига плюща? Секреты поступления от Admissions» состоится 1 февраля в 18:00 в отеле Лотте на Новинском бульваре 8, строение 2.

Спикерами выступят Дэниэл де Витт, специализирующийся более 10 лет на разнице между системами высшего образования в UK и US, и как никто другой знающий все нюансы подготовки и поступления студентов в ведущие вузы мира, и Боб Паттерсон, бывший председатель приемных комиссий Stanford University, UC Berkeley и UNC Chapel Hill, 20 лет консультирующий абитуриентов по всему миру.

Боб Паттерсон сам принимал решения о зачислении студента в универ. Представляете, сколько он знает тонких моментов о поступлении и каких студентов выбирает приёмная комиссия?

Вместо чтения тысяч форумов, лучше услышать настоящего специалиста. Узнать всё их первых рук, а не из сетевых помоек.

Да и честно говоря, ведь многие, планируя поступить в раскрученные университеты Лиги Плюща, в Гарвард и Йель, забывают, что о том же мечтают и миллионы парней и девчонок со всего мира, а значит шанс попасть туда без нужного понимания работы приёмной комиссии — невелик.

А этой информации в сети почти нет. Особенностей отбора, каких студентов хотят, у кого есть шанс, какие документы нужны и так далее — эту информацию вообще нереально найти на форумах.

О том, как приёмные комиссии из огромного количества абитуриентов-отличников выбирают достойных, и будет идти речь на семинаре — об этом расскажет сам бывший председатель приёмных комиссий Стэнфорда и Беркли. Такой открытый формат будет впервые в России.

Ценность мероприятия, проводимого 1 февраля, в уникальной информации от настоящих экспертов, их полезные советы и, главное, разбор нюансов, которые вы не услышите нигде. Тут вы сможете пообщаться с экспертами и записаться на индивидуальную консультацию по разбору личного кейса конкретно для вас.

Вход на мероприятие строго по пригласительным билетам. Стоимость всего 3’000 рублей.

А теперь расскажите мне о себе — довольны своей профессией, полученной в вузе? Посоветовали бы идти своим детям по вашим следам?

Источник: Лена Миро

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Последнее: Буквально на несколько дней перед Новым годом вырвалась в Тай, погреться и покупаться. Попала в одну компанию, где смешались все — люди, кони — то есть, русские и иностранцы. Я всегда говорила, что русским бабам, перед тем, как устраивать личность счастье зарубежом, всё-таки нужно немного думать головой, а не мягким местом. Особенно, если ты начинаешь […]