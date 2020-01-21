В ДТП со скорой и грузовиком в Марий Эл погибли три человека

Водитель, фельдшер и медсестра скорой помощи погибли при столкновении с грузовиком в Марий Эл, информирует пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло во вторник около 7.30 на 47 км автодороги «Йошкар-Ола — Уржум». Столкнулись «УАЗ» и грузовая автомашина.
«В результате ДТП, по предварительным данным, погибли водитель и два пассажира автомашины скорой медицинской помощи — фельдшер и медицинская сестра. Еще один пассажир «УАЗа» получил травмы. В ДТП пострадал и водитель грузовика», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.
Напомним, в ноябре в Удмуртии из-за уснувшего водителя грузовика погибли фельдшер скорой помощи и пациентка.
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Последнее: Водитель, фельдшер и медсестра скорой помощи погибли при столкновении с грузовиком в Марий Эл, информирует пресс-служба регионального управления МВД. ДТП произошло во вторник около 7.30 на 47 км автодороги «Йошкар-Ола — Уржум». Столкнулись «УАЗ» и грузовая автомашина. «В результате ДТП, по предварительным данным, погибли водитель и два пассажира автомашины скорой медицинской помощи — фельдшер и […]
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