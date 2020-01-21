На Таймыре найдены следы древнего народа

Красноярские археологи в бухте Макарова на Таймыре нашли возможные следы древних обитателей Арктики – народа сихиртя, память о котором сохранилась только в мифах, сообщили специалисты ООО «Красноярская геоархеология».

«Это самые восточные памятники западных культур, которые были распространены на Ямале, вдоль всего побережья Северного Ледовитого океана, и которые связывают с легендарными сихиртя», – сказал директор «Красноярской геоархеологии» Данил Лысенко, передает ТАСС.

Он отметил, что сведения о них сохранились только в ненецких преданиях, а отличительной особенностью народа было то, что они жили в земле.

«В бухте Макарова нами зафиксирована каркасно-земляная постройка и очень много орудий труда, в том числе из бивня мамонта. Датируется это XIV веком, недавно из Калифорнии пришли [результаты] радиоуглеродного анализа», – сказал директор «Красноярской геоархеологии».

Он рассказал, что в бухте также есть древнее святилище, где на отвесной скале люди приносили в жертву лапы и головы медведей, оленей, крылья птиц. «Достаточно древний и архаичный обряд, который, видимо, ненцы переняли у прежнего населения – сихиртя», – сказал Лысенко.

Согласно мифам ненцев, представители сихиртя – это маленькие люди со светлыми волосами и глазами, которые живут в «сопках», пасут «земляных оленей» (мамонтов), ездят на собаках, ловят рыбу, занимаются кузнечным делом и выходят на поверхность только ночью. Отмечается, что двери в жилища сихиртя обычно обозначалась бивнем мамонта.

В процессе работы археологам удалось обнаружить чашу из серебра и белой бронзы, вероятно, иранского происхождения, булгарское серебро, украшения в виде гагар из бронзы и кольчугу, что говорит о торговых связях местных жителей. «Все эти народы были сосредоточены не только на получении пищевых ресурсов, но и на товарном производстве, связанном в первую очередь с пушниной, добычей песца. Нам предстоит понять, куда этот песец поставлялся», – сказал Лысенко.

Кроме того, сообщается, что человеческих останков обнаружено не было. Археологи объясняют это либо особенным обрядом захоронения, либо какими-то явлениями, в результате которых кости не сохранились.

Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос, куда делся народ чудь, отметил, что «следы каких-то остались, каких-то нет уже, но все это является частью нашего культурного кода».

Газета ВЗГЛЯД писала, что случилось с народом чудь.

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