В России может появиться «педагогическая тайна»

21.01.2020, 9:42, Разное

Рабочая группа правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России выступила с предложением ввести понятие «педагогической тайны». По аналогии с врачебной, она запретит учителям распространяться о состоянии здоровья ребенка и особенностях его развития без согласия родителей, сообщает телеканал «360».

Главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Татьяна Батышева отметила, что идея еще не переросла в предложения по поправкам в законодательство. Кроме того, вопрос о размере и форме наказания за разглашение тайны остается нерешенным, сообщают «Известия».



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Последнее: Рабочая группа правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России выступила с предложением ввести понятие «педагогической тайны». По аналогии с врачебной, она запретит учителям распространяться о состоянии здоровья ребенка и особенностях его развития без согласия родителей, сообщает телеканал «360». Главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Татьяна Батышева отметила, что идея еще […]

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