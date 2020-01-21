В России может появиться «педагогическая тайна»

Рабочая группа правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России выступила с предложением ввести понятие «педагогической тайны». По аналогии с врачебной, она запретит учителям распространяться о состоянии здоровья ребенка и особенностях его развития без согласия родителей, сообщает телеканал «360».
Главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Татьяна Батышева отметила, что идея еще не переросла в предложения по поправкам в законодательство. Кроме того, вопрос о размере и форме наказания за разглашение тайны остается нерешенным, сообщают «Известия».
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Последнее: Рабочая группа правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России выступила с предложением ввести понятие «педагогической тайны». По аналогии с врачебной, она запретит учителям распространяться о состоянии здоровья ребенка и особенностях его развития без согласия родителей, сообщает телеканал «360». Главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Татьяна Батышева отметила, что идея еще […]
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