«Мы с Настей работаем над этим». Потап рассказал о пополнении в семье

Супруги украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) и певица NK (Настя Каменских) в эфире шоу «Голос країни» на «1+1» признались, что они планируют стать родителями.

Пара обнималась и целовалась на протяжении выпуска. Супруги отметили, что мечтают стать родителями..

«У Димы Monatuk два прекрасных сына, которые его вдохновляют. Конечно, он наполнен жизнью! Дома дети – кайф! Тина, Веню мы обожаем! Мы с Настей работаем над этим…»– сказал Потап.

Каменских подтвердила, что хочет стать мамой..

«Я вам скажу, что Леша просто невероятный! С ним так весело, он действительно, как ребенок», – сказала она.

Тина Кароль спросила, представляет ли Каменских, что у нее дома таких двое.

«Было бы очень классно!» – сказала NK.

23 мая 2019 года Потап женился на певице Насте Каменских.»

В конце 2017 года дуэт «Потап и Настя», солисткой которого были Каменских и Алексей Потапенко (Потап), сообщил о прекращении деятельности. Группа выступала с 2006 года. Первой известной песней группы стала композиция «Не пара».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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