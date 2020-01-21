Помпео заявил, что в США работают над «проектом» по смене власти в Венесуэле

США и союзники добаваются смены режима в Венесуэле. Об этом в интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

«Мы работаем над проектом, который приведет к тому, что [действующий президент Венесуэлы Николас] Мадуро уйдет, а венесуэльский народ сможет провести свободные и справедливые выборы. Мы беседуем с представителями Южной Америки, Центральной Америки, Европы, странами всего мира, чтобы добиться этого результата», – сказал Помпео.

Он высказал мнение, что Мадуро недооценивает народ Венесуэлы.

«Он недооценивает, как сильно они любят свободу, как сильно они любят свою страну, как сильно они презирают его, и в итоге это будет решением: у венесуэльцев будет то, что они заслуживают – свободная и демократическая Венесуэла», – отметил американский госсекретарь.

По его словам, лидер оппозиции Хуан Гуайдо является бесспорным лидеров венесуэльцев.

В Венесуэле продолжается политический кризис. 10 января 2019 года Мадуро, набравший больше всех голосов на выборах 2018 года, принес присягу президента. 15 января подконтрольный оппозиции парламент страны признал Мадуро узурпатором.

23 января 2019 года глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза признали Гуайдо временным президентом, Россия выразила поддержку Мадуро.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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