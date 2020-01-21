Минэкоэнерго создаст госпредприятие «Укруголь»

При Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины создадут новое государственное предприятие – «Укруголь». Об этом говорится в приказе главы министерства Алексея Оржеля от 14 января.
Юридический адрес предприятия – Киев, проспект Академика Палладина, 46/2.
Департаменту по работе с персоналом Минэкоэнерго поручили принять «меры по назначению руководителя ГП «Укруголь».
Согласно приказу, данные о предприятии должны быть внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.
В пресс-службе министерства изданию ExPro заявили, что основная идея создания «Укругля» – обеспечение «надлежащего прозрачного функционирования рынка угля, защита украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта и устойчивого обеспечения потребности отечественных потребителей в дефицитных марках угля».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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