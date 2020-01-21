Сын Никаса Сафронова сделал Анастасии Волочковой предложение

Никас Сафронов подтвердил, что его сын сделал Анастасии Волочковой предложение руки и сердца. Об этом стало известно на вечеринке в честь 44-летия известной балерины.
В ходе небольшого выступления, когда Никас Сафронов поздравлял Анастасию Волочкову, он не удержался и отметил, что отдаёт ей своего старшего сына, который сейчас в Вильнюсе. Балерина попросила оставить любые подробности «за кадром», но живописец конкретизировал свои слова: «Мой сын сделал ей предложение. Волочкова пока думает над ответом».
Сама Анастасия Волочкова не стала продолжать эту тему. Она также не подтвердила и не опровергла слова Никаса Сафронова. При этом знаменитость уже не раз отмечала, что дата её свадьбы будет красивой, а вот личность жениха лучше всего оставить в тайне максимально долго.
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Последнее: Никас Сафронов подтвердил, что его сын сделал Анастасии Волочковой предложение руки и сердца. Об этом стало известно на вечеринке в честь 44-летия известной балерины. В ходе небольшого выступления, когда Никас Сафронов поздравлял Анастасию Волочкову, он не удержался и отметил, что отдаёт ей своего старшего сына, который сейчас в Вильнюсе. Балерина попросила оставить любые подробности «за […]
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