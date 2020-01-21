Япония начала подготовку к внедрению 6G

Правительство Японии решило начать подготовку к внедрению в стране систем связи шестого поколения (6G), которое запланировано на 2030 год, передает телеканал NHK.
В рамках подготовки будет создан совет экспертов, в который войдут технические специалисты, представители частного бизнеса и соответствующих ведомств. К лету они должны будут разработать комплексную стратегию перехода на новый формат, передает ТАСС.
Массовое внедрение 5G произойдет в Японии этой весной, хотя в США и Южной Корее использование 5G уже началось.
По данным информагентства Киодо, правительство Японии в сотрудничестве с бизнесом хотят наверстать упущенное и обеспечить лидерство в переходе на системы шестого поколения. При этом отмечается, что их могут широко использовать в беспилотных транспортных средствах.
В ноябре 2019 года разработку сети 6G начал Китай.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Правительство Японии решило начать подготовку к внедрению в стране систем связи шестого поколения (6G), которое запланировано на 2030 год, передает телеканал NHK. В рамках подготовки будет создан совет экспертов, в который войдут технические специалисты, представители частного бизнеса и соответствующих ведомств. К лету они должны будут разработать комплексную стратегию перехода на новый формат, передает ТАСС. Массовое […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Коберник и Гусев уходят из «theБабеля» из-за прекращения финансирования издания / 28 декабря
- Польский премьер — считать Европу противником — стратегическая ошибка России / 13 января
- Козак назвал выплату Украине 3 млрд долларов «каплей в море» / 25 декабря
- Блогеры отреагировали на предложение Путина назначить Мишустина премьером / 16 января
- Рубль подешевел к доллару и евро / 29 ноября
- Названа дата вхождения новейшего фрегата «Адмирал Касатонов» в состав ВМФ / 30 ноября
- Зеленский вывел Кривоноса из двух комиссий СНБО, тот назвал Совет «посмешищем с клоунами» / 30 ноября
- Меркель объяснила высылку российских дипломатов в связи с делом Хангошвили / 18 декабря