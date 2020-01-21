Короновирус может выйти за пределы Китая

21.01.2020, 9:21, Разное

В Китае продолжает распространяться смертельно опасный коронавирус 2019-nCoV, унесший жизни четырех человек. Заболевание, прозванное «китайской пневмонией», всерьез встревожило специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 22 января они намерены провести экстренное заседание, где будут решаться вопросы по борьбе с его распространением.
На сегодняшний день коронавирус поразил более 200 человек, преимущественно проживающих в китайском городе Ухань на юго-востоке стране. Четыре случая завершились летальным исходом. Кроме того, факты заражения были зафиксированы в Южной Корее, Таиланде и Японии.

Поскольку основными распространителями коронавируса являются летучие мыши специалисты полагают, что человек мог заразиться от животного. Однако теперь он может передаваться от человека к человеку. Основными симптомами «китайской пневмонии» являются: повышенная температура, затрудненное дыхание, тошнота и слабость в теле.

Центр стратегического планирования Минздрава РФ работает над тестом, который поможет выявлять опасный вирус, пишет Инфореактор. Роспотребнадзор рекомендует жителям Приморья чаще мыть руки, носить марлевые повязки, не перенапрягаться и вести здоровый образ жизни. Все это поможет избежать заражения. Также в аэропортах проводится проверка всех приезжающих. По информации ПолитЭксперта, при этом используют тепловизоры.



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Последнее: В Китае продолжает распространяться смертельно опасный коронавирус 2019-nCoV, унесший жизни четырех человек. Заболевание, прозванное «китайской пневмонией», всерьез встревожило специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 22 января они намерены провести экстренное заседание, где будут решаться вопросы по борьбе с его распространением. На сегодняшний день коронавирус поразил более 200 человек, преимущественно проживающих в китайском городе Ухань на юго-востоке […]

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