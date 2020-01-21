В жилом доме в Белгороде произошёл взрыв бытового газа

В ночное время суток 21 января в одном из многоэтажных жилых домов города Белгород произошёл взрыв бытового газа. По данным регионального ГУ МЧС, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Сигнал в спасательную службу с сообщением о взрыве по Первому Заводскому переулку поступил после полуночи. На место происшествия выехали бригады специалистов, обнаружив повреждения в одной из квартир 3-этажного жилого дома, в подъезде – разбившиеся оконные стёкла. Сообщается, что несущие конструкции не нарушены, а среди жильцов никто не пострадал.

На данное время известно о проведении работ на месте инцидента представителями правоохранительных органов, спасательной и газовой служб. В ходе проверки устанавливаются вероятные причины и детали произошедшего ЧП.

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