В жилом доме в Белгороде произошёл взрыв бытового газа

21.01.2020, 9:21, Разное

В ночное время суток 21 января в одном из многоэтажных жилых домов города Белгород произошёл взрыв бытового газа. По данным регионального ГУ МЧС, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
Сигнал в спасательную службу с сообщением о взрыве по Первому Заводскому переулку поступил после полуночи. На место происшествия выехали бригады специалистов, обнаружив повреждения в одной из квартир 3-этажного жилого дома, в подъезде – разбившиеся оконные стёкла. Сообщается, что несущие конструкции не нарушены, а среди жильцов никто не пострадал.

На данное время известно о проведении работ на месте инцидента представителями правоохранительных органов, спасательной и газовой служб. В ходе проверки устанавливаются вероятные причины и детали произошедшего ЧП.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Китае продолжает распространяться смертельно опасный коронавирус 2019-nCoV, унесший жизни четырех человек. Заболевание, прозванное «китайской пневмонией», всерьез встревожило специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 22 января они намерены провести экстренное заседание, где будут решаться вопросы по борьбе с его распространением. На сегодняшний день коронавирус поразил более 200 человек, преимущественно проживающих в китайском городе Ухань на юго-востоке […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика