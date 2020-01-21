Затопленный в Перми хостел оказался не готов к зиме

Здание в Перми, в подвале которого затопило хостел с людьми, не получало акта готовности к зиме из-за отсутствия герметизации трубопроводов, сообщила пресс-служба «Пермской сетевой компании».

В «Пермской сетевой компании» сообщили, что «ответственность за подготовку зданий и, в частности, подвальных помещений к отопительному сезону несут обслуживающие организации», и «одним из параметров проверки готовности является именно целостность герметизации трубопроводов», передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что этот дом «не получил акт готовности к зиме, который ежегодно выдает энергокомпания по результатам обследования перед началом отопительного сезона», и одна из причин – это «отсутствие герметизации трубопроводов».

В компании отметили, что ремонтные бригады ООО «ПСК» полностью восстановили теплоснабжение жителей домов в районе улицы Советской армии, которые были отключены после ЧП.

В данный момент устанавливаются причины инцидента.

«По результатам предварительной проверки, подвальное помещение здания (…) оказалось единственным, пострадавшим от утечки теплоносителя на тепломагистрали. Это говорит о возможной ненадлежащей подготовке сетевого оборудования дома, в частности, отсутствии герметизации ввода, наличие которой исключает подобные инциденты», – поясняет сетевая организация.

В результате погибли пять человек, включая четырехлетнего ребенка, трое получили ожоги и были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что хостел не прошел проверку, МЧС предписывало закрыть его до 20 февраля. Кроме того, эвакуационный выход из затопленного кипятком помещения был заблокирован.

Председатель президиума Ассоциации «Безопасность туризма» Сергей Груздь заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что в трагедии, случившейся в пермском хостеле, виноваты как его владельцы, так и чиновники, которые должны были следить за соблюдением всех норм безопасности.

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Последнее: Здание в Перми, в подвале которого затопило хостел с людьми, не получало акта готовности к зиме из-за отсутствия герметизации трубопроводов, сообщила пресс-служба «Пермской сетевой компании». В «Пермской сетевой компании» сообщили, что «ответственность за подготовку зданий и, в частности, подвальных помещений к отопительному сезону несут обслуживающие организации», и «одним из параметров проверки готовности является именно целостность […]