Синоптики назвали ситуацию с погодой в России экстремальной

21.01.2020, 9:18, Разное

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномально теплыми в стране будут, по меньшей мере – ближайшие 10 дней. Температура воздуха существенно превысит климатическую норму, передает телеканал «360».

Синоптик назвал ситуацию с жаркой зимой экстремальной по продолжительности. Подобное было зафиксировано впервые в истории. Эксперт отметил, что период с 1 декабря по 15 января в 2006-2007 годах был еще теплее текущей зимы, но не длился так долго. Согласно прогнозам, в азиатской части страны температура превысит норму на 20 градусов, а в европейской – на 12. 



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Последнее: Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномально теплыми в стране будут, по меньшей мере – ближайшие 10 дней. Температура воздуха существенно превысит климатическую норму, передает телеканал «360». Синоптик назвал ситуацию с жаркой зимой экстремальной по продолжительности. Подобное было зафиксировано впервые в истории. Эксперт отметил, что период с 1 декабря по 15 января в […]

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