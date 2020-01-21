«Завещание я еще не написал». Филарет заявил, что не ищет преемника в борьбе за восстановление Киевского патриархата

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил на пресс-конференции 20 января, что продолжит работать и не ищет себе преемника в борьбе за восстановление Украинской православной церкви Киевского патриархата, сообщило ТСН.

«Завещание я еще не написал, потому что буду жить и работать. Рано еще писать завещания. То, что Киевский патриархат будет после моей смерти существовать, это зависит не от меня, а от самого епископата и духовенства, которое останется. Моя задача сейчас – вырастить этот патриархат, чтобы он стал таким же большим, каким он был, в результате чего ПЦУ получила томос», – сказал Филарет.

Он добавил, что будущее зависит «и от епископата Киевского патриархата, и, главное, – от Бога».

«Если Бог наметил Украине путь независимого государства и независимой церкви, Бог доведет это до конца», – сказал почетный патриарх.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея УПЦ Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ Епифанию.

В мае 2019 года между Филаретом и Епифанием возник конфликт. Филарет заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован, и допустил отделение УПЦ КП от ПЦУ. Епифаний заявил, что о восстановлении Киевского патриархата неправильно говорить, поскольку это может привести к изоляции ПЦУ, лишению ее томоса об автокефалии и «всех достижений церковной независимости». 29 мая стало известно, что Епифаний издал указ, согласно которому документы УПЦ КП, выданные после 30 января 2019 года, признаются недействительными.

20 июня 2019 года Филарет провел во Владимирском соборе собрание группы иерархов, которое назвал «поместным собором». На собрании приняли постановление о восстановлении УПЦ КП и отказались принимать томос. В ПЦУ назвали эти решения «ничтожными в юридическом и каноническом смыслах этого слова».

Филарет продолжает настаивать, что УПЦ КП, которую он возглавлял до объединительного собора, не самораспустилась, а до сих пор существует, и что новая церковь слишком зависима от Вселенского патриархата.

2 июля УПЦ КП обратилась в Окружной административный суд Киева с иском об отмене своей ликвидации. В сентябре ОАСК частично удовлетворил иск УПЦ КП к Министерству культуры Украины, запретив субъектам государственной регистрации юридических лиц и ликвидационной комиссии действия, касающиеся имущества Киевской патриархии УПЦ КП. Кроме того, суд признал противоправность приказа Министерства культуры Украины, которым отменено действие уставов УПЦ КП и Киевской патриархии. Шестой апелляционный административный суд в Киеве в ноябре отменил предыдущие решения ОАСК.

В Едином реестре Минюста указано, что деятельность УПЦ КП (код 22894788) была прекращена 13 декабря 2019 года. УПЦ КП отрицает свою ликвидацию как юридического лица.

Священный синод ПЦУ на заседании 5 декабря решил создать для Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии.

20 января 2020 года Филарет заявил, что обратился к вселенскому патриарху Варфоломею с требованием вернуть оригинал постановления поместного собора от 15 декабря 2018 года из Стамбула в Украину. Он напомнил, что отозвал свою подпись под постановлением о ликвидации УПЦ КП.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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