Автоновости: Mazda отзывает в России 22 кроссовера CX-9

Японская компания Mazda отзовет на российском рынке 22 кроссовера, которые были реализованы в 2019 году.

В свою очередь, первые данные о вынужденном сервисном обслуживании озвучили в Росстандарте. Речь идет о кроссоверах Mazda CX-9, которые продали в период с 9 по 14 мая минувшего года. Причина начала отзывной кампании состоит в протекторе шин, которые могут отслаиваться в процессе эксплуатации. В частности, заводские шины имеют дефект, который препятствует достаточной прочности покрышек.

В ближайшее время всех владельцев указанных автомобилей предупредят о проводимой кампании и пригласят в сервисные центры для замены на более качественные шины, которые лишены обнаруженной хрупкости, как в ранее проданных автомобилях.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Никас Сафронов подтвердил, что его сын сделал Анастасии Волочковой предложение руки и сердца. Об этом стало известно на вечеринке в честь 44-летия известной балерины. В ходе небольшого выступления, когда Никас Сафронов поздравлял Анастасию Волочкову, он не удержался и отметил, что отдаёт ей своего старшего сына, который сейчас в Вильнюсе. Балерина попросила оставить любые подробности «за […]