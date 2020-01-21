Автоновости: Mazda отзывает в России 22 кроссовера CX-9

21.01.2020, 9:14, Новости дня

Японская компания Mazda отзовет на российском рынке 22 кроссовера, которые были реализованы в 2019 году.

В свою очередь, первые данные о вынужденном сервисном обслуживании озвучили в Росстандарте. Речь идет о кроссоверах Mazda CX-9, которые продали в период с 9 по 14 мая минувшего года. Причина начала отзывной кампании состоит в протекторе шин, которые могут отслаиваться в процессе эксплуатации. В частности, заводские шины имеют дефект, который препятствует достаточной прочности покрышек.

В ближайшее время всех владельцев указанных автомобилей предупредят о проводимой кампании и пригласят в сервисные центры для замены на более качественные шины, которые лишены обнаруженной хрупкости, как в ранее проданных автомобилях.



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