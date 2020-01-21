Новый седан Geely Emgrand 7 лишился одной комплектации

21.01.2020, 9:14, Новости дня

Представители китайского бренда анонсировали, что в РФ стартуют продажи обновленного седана Geely Emgrand 7 в четырех из пяти комплектаций.

В частности, теперь в модификации «Комфорт» предлагается 1,8-литровый бензиновый двигатель и 7-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Кроме того, в автомобиле предусмотрели новые опции. Также покупатели смогут приобрести новый седан Geely Emgrand 7 с механической коробкой передач и продвинутым мультимедийным комплексом.

В компании анонсировали, что стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 757 тысяч рублей, а в топовом исполнении ценник седана Geely Emgrand 7 увеличился до 930 тысяч рублей. Остальные особенности комплектаций пока не раскрыты.



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