Нефть подешевела после роста цен в понедельник

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром снижаются в рамках коррекции после того, как в понедельник рост цен превышал 1%.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,49% – до 64,88 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,24% – до 58,44 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В течение торгов понедельника рост цен на нефть превышал 1%, при этом к завершению торгового дня трейдеры начали фиксировать прибыль, и стоимость черного золота стала снижаться. Коррекция сохраняется и во вторник утром. В то же время, несмотря на распродажи, аналитики полагают, что ситуация в Ливии продолжит поддерживать стоимость сырья.

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Последнее: Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром снижаются в рамках коррекции после того, как в понедельник рост цен превышал 1%. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,49% – до 64,88 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,24% – до 58,44 доллара за баррель, […]