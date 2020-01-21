Нефть подешевела после роста цен в понедельник

21.01.2020, 9:12, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром снижаются в рамках коррекции после того, как в понедельник рост цен превышал 1%.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,49% – до 64,88 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,24% – до 58,44 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В течение торгов понедельника рост цен на нефть превышал 1%, при этом к завершению торгового дня трейдеры начали фиксировать прибыль, и стоимость черного золота стала снижаться. Коррекция сохраняется и во вторник утром. В то же время, несмотря на распродажи, аналитики полагают, что ситуация в Ливии продолжит поддерживать стоимость сырья.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром снижаются в рамках коррекции после того, как в понедельник рост цен превышал 1%. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,49% – до 64,88 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,24% – до 58,44 доллара за баррель, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика